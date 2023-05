Maggio 21, 2023

“Le carenze di farmaci sono un problema sanitario globale e stanno colpendo sempre di più i Paesi europei”. A segnalarlo è l’Agenzia europea del farmaco Ema, che ha deciso di diramare linee guida per l’industria, finalizzate a prevenire e mitigare la carenza di medicinali nell’area.