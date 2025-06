Farmaci: Di Francesco (Kedrion Biopharma), ‘investimenti su innovazione e produttività plasmaderivati’

11 Giugno 2025

Your browser does not support the video tag.

“L’obiettivo di Kedrion è diventare la miglior azienda al mondo nel nostro settore differenziandosi dagli altri soprattutto nell’attenzione verso il paziente, verso le persone affette da malattie rare e verso le persone che lavorano per permettere loro di tornare ad avere una vita normale. Abbiamo un programma di investimenti molto importante per triplicare la nostra capacità produttiva sul territorio italiano. Investiamo anche in ricerca e sviluppo per generare innovazione e dare la possibilità a pazienti in futuro di avere accesso a nuove terapie”. Lo ha detto Ugo Di Francesco, Ceo di Kedrion Biopharma, l’azienda specializzata nella produzione di farmaci plasma-derivati per malattie gravi, rare e ultra-rare che ha promosso, con il patrocinio gratuito della Società italiana di farmacologia (Sif), l’evento ‘Science meets humanity. Il futuro del biofarmaceutico tra plasma e nuove terapie’.