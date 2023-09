Farmaci, Gregis (Bayer): “Nostra ambizione è portare innovazione terapeutica al servizio dei pazienti”

Settembre 28, 2023

“La nostra ambizione è quella di riuscire a portare innovazione terapeutica e potenzialmente anche tecnologica al servizio delle persone per migliorare la loro qualità di vita ed il loro benessere in generale”. Queste le parole di Arianna Gregis, Country Division Head Pharmaceuticals di Bayer Italia, in occasione della conferenza stampa organizzata a Milano e con la quale è stato annunciato che l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha dato il via libera alla rimborsabilità di vericiguat, il nuovo farmaco per il trattamento dell’insufficienza cardiaca sintomatica cronica sviluppato da Bayer.