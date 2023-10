Farmaci, l’epatite delta e le nuove cure per la malattia al centro del 44° Congresso nazionale SIFO

Ottobre 7, 2023

“Il virus dell’epatite delta, uno dei più pericolosi e rari, colpisce secondo le stime tra i 6000 e i 10.000 pazienti in Italia. E’ questo uno dei dati più rilevanti emersi dal simposio “Innovazione nel trattamento dell’HDV, la meno conosciuta ma la più aggressiva tra le epatiti virali” che si è tenuto con il contributo non condizionante di Gilead in occasione del 44° Congresso nazionale della società italiana farmacia ospedaliera a Roma

La patologia, curata fino a poco tempo fa principalmente con il trattamento dell’interferone alfa, che spesso presentava problemi e contro indicazioni, oggi può essere contrastata con un nuovo farmaco antivirale, la bulevertide.”