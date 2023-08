Agosto 8, 2023

Nel 2022 è aumentata la spesa per i farmaci in Italia. In totale quella pubblica e privata insieme è arrivata a 34,1 miliardi di euro, in aumento del 6% rispetto al 2021. E’ quanto emerge dal Rapporto nazionale 2022 ‘L’uso dei farmaci in Italia’, realizzato dall’Osservatorio nazionale sull’impiego dei Medicinali (OsMed) dell’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco.