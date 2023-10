Farmaci, Spatarella (Ospedale Cotugno): “Introduzione nuovo trattamento per epatite Delta sta cambiando scenario patologia”

Ottobre 6, 2023

“L’epatite Delta è una forma rara di epatite, ma la più grave perché i pazienti possono progredire rapidamente in cirrosi. Sono circa 2000 i pazienti portatori di epatite Delta e finora non avevamo avuto nessun farmaco per il trattamento, quindi sicuramente l’introduzione in commercio del nuovo trattamento sta cambiando lo scenario della della patologia. Comunque devono essere effettuate anche delle considerazioni di carattere economico, quello che il farmacista ospedaliero fa e sta facendo insieme all’infettivologo è di valutare quali sono i pazienti eleggibili al trattamento.” Ha dichiarato la dottoressa Micaela Spatarella, responsabile U.O.S.D. Farmacovigilanza dell’Ospedale Cotugno a margine del simposio “Innovazione nel trattamento dell’HDV, la meno conosciuta, ma la più aggressiva tra le epatiti virali” per il XLIV Congresso Nazionale Sito.