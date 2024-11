Farmaci: Ubc Italia, “Fenfluramina riduce in modo deciso e duraturo crisi epilettiche sindrome di Lennox – Gastaut”

15 Novembre 2024

“Oggi è un giorno molto importante perché finalmente fenfluramina è disponibile anche in Italia per la sindrome di Lennox – Gastaut. La fenfluramina riesce a ridurre in modo deciso e duraturo le crisi epilettiche e quindi a contribuire in modo netto a quella che è la qualità di vita del paziente”. Sono le parole di Laura Antonioli, Medical Affairs Head Ucb Italia, all’incontro con la stampa organizzato per annunciare la rimborsabilità di fenfluramina per il trattamento della Lgs, una grave encefalopatia dello sviluppo ed epilettica che colpisce circa un milione di persone in tutto il mondo.