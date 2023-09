Farmaci, via libera alla rimborsabilità per vericiguat di Bayer

Settembre 28, 2023

I pazienti che soffrono di insufficienza cardiaca, patologia che colpisce il 10% della popolazione italiana over 65, possono da oggi contare su un nuovo farmaco. L’Aifa si è infatti espressa positivamente sulla rimborsabilità di vericiguat, il nuovo farmaco per il trattamento dell’insufficienza cardiaca sintomatica cronica sviluppato da Bayer. La notizia dell’ottenuta rimborsabilità è stata al centro della conferenza stampa organizzata a Milano dalla società farmaceutica, alla quale hanno partecipato Fabrizio Oliva, presidente Anmco; Pasquale Perrone Filardi, presidente Sic e Maurizio Volterrani, presidente nazionale Itahfa.