Luglio 19, 2022

Tornielli (Sandoz Italia), Sandoz azienda leader in farmaci equivalenti è impegnata ad ampliare accesso alle cure a tutte le persone coinvolte in prescrizione, dispensazione e uso farmaco. Per facilitare il lavoro dei faramcisti ha messo loro a disposizione il programma Sandoz Plus.