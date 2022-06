FarmingTour 2022, il CIB – Consorzio Italiano Biogas intervista Matteo Ceruti, Category Marketing Manager di Corteva Agriscience

Giugno 22, 2022

Durante il FarmingTour, l’evento del CIB – Consorzio Italiano Biogas tra le aziende del biogas e biometano agricolo, CIB incontra Matteo Ceruti, Category Marketing Manager di Corteva Agriscience, una delle aziende leader nella fornitura di servizi agronomici. Le aziende agricole giocheranno un ruolo chiave nella transizione ecologica e Corteva è pronta a offrire soluzioni per prevenire fenomeni di impoverimento della fertilità del suolo, evitare un eccessivo utilizzo di fertilizzanti di sintesi, migliorare la redditività economica delle aziende e renderle sostenibili dal punto di vista ambientale.