Fattore J, a Roma la terza edizione del progetto promosso da Mondo Digitale e Janssen Italia per delineare la salute del futuro

Novembre 29, 2022

È stata presentata all’Accademia dei Lincei di Roma, la terza edizione di Fattore J – più fiducia, più salute, più futuro, promossa da Fondazione Mondo Digitale e Janssen Italia. All’evento hanno partecipato esponenti del mondo istituzionale, associazioni dei pazienti ed esperti del settore che hanno avuto modo di dialogare con alcuni degli studenti protagonisti del progetto. Giovani che si cimenteranno in un contest che li vedrà protagonisti nel loro racconto della “salute del futuro”. I vincitori saranno premiati in un grande evento finale a maggio 2023 e vedranno i propri capolavori promossi sulle diverse piattaforme disponibili.