Fattore J: Michilli (Mondo Digitale), “Insegniamo ai ragazzi a credere nella scienza per costruire loro futuro”

Novembre 29, 2022

Your browser does not support the video tag.

“Abbiamo lanciato Fattore J durante la pandemia per far capire ai giovani che la malattia è parte della vita. In questi due anni di lavoro, abbiamo accompagnato i ragazzi a credere nella scienza e ad avere fiducia nella ricerca scientifica, ma anche a capire le motivazioni e le attitudini dei ricercatori per aiutarli a costruire il loro futuro”. Così la direttrice generale della Fondazione Mondo Generale, Mirta Michilli, a margine della terza edizione di Fattore J tenutasi all’Accademia dei Lincei di Roma. “”, ha concluso.