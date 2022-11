Novembre 29, 2022

Your browser does not support the video tag.

“Abbiamo creato Fattore J per sviluppare la fiducia nella azienda perché noi lavoriamo ogni giorno per migliorare la salute del paziente. Investiamo in progetti utili per l’Italia che possano aiutare i ragazzi e l’azienda, così da poter avere un Paese sano”. Così l’Amministratore Delegato di Janssen Italia, Mario Sturion, a margine della terza edizione di Fattore J tenutasi all’Accademia dei Lincei di Roma.