Fava (Inps): “La sostenibilità del sistema ha bisogno dei giovani”

14 Febbraio 2025

“Inps guarda sempre più ai giovani perché è l’unica ricetta vera e propria per arrivare a una sostenibilità del sistema pensionistico, ma non solo, del sistema in generale, sistema paese.” Sono le parole del Presidente INPS, Gabriele Fava in visita all’Accademia Militare di Modena per l’apertura di un ciclo di incontri sulla cultura previdenziale rivolto agli allievi dell’Esercito. “Le pensioni ci sono e ci saranno sempre, ma se vogliamo arrivare a questa sostenibilità per ribilanciare la quota “pensionati – lavoratori” dobbiamo andare a ingaggiare i nostri giovani, ma ingaggiarli infondendo loro un’etica, facendogli maturare la consapevolezza di fidarsi nello Stato.”