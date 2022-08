Agosto 12, 2022

L’Fbi cercava documenti segreti sulle armi nucleari nella perquisizione condotta presso la residenza dell’ex presidente americano Donald Trump in Florida. Lo scrive il Washington Post citando persone informate sull’indagine, ma senza specificare se i documenti riguardassero l’arsenale nucleare americano o di un altro Paese.