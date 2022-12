Febbre da Superenalotto, jackpot a 331 milioni

Dicembre 15, 2022

Febbre da Superenalotto con il Jackpot è salito a 331 milioni di euro. Attesa per l’estrazione numero 150 di oggi, giovedì 15 dicembre.

Il Superenalotto è arrivato a compiere 25 anni e dal primo concorso ha distribuito in totale 124 jackpot, diventando un fenomeno popolare in tutta Italia. Sul podio dei montepremi più generosi troviamo Lodi, coi suoi 209 milioni vinti il 13 agosto del 2019; a seguire i 177 milioni vinti a Sperlonga nel 2010 e i 163 milioni di Vibo Valentia nel 2016. Tra le regioni più premiate la Campania seguita da Lazio ed Emilia Romagna.