Federico Zampaglione a tu per tu con l’Adnkronos

13 Dicembre 2024

Dall’ansia che gli crea Sanremo alle emozioni in ospedale che hanno fatto nascere un brano magico come ‘Il Cielo’. Federico Zampaglione si confida a cuore con l’Adnkronos, in un’intervista a tu per tu ospite degli studi dell’agenzia. L’artista è reduce da un anno intenso e florido, tra un tour di grande successo con i Tiromancino, l’uscita di due singoli e il film ‘The Well’, nel quale dirige Claudia Gerini e la loro figlia Linda.