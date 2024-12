Federico Zampaglione esegue ‘Il Cielo’, show-case esclusivo per Adnkronos

13 Dicembre 2024

Un’esibizione in esclusiva per l’Adnkronos. Ce l’ha regalata Federico Zampaglione, offrendo negli spazi del Palazzo dell’Informazione una magica interpretazione del suo ultimo singolo, ‘Il Cielo’. L’artista è stato ospite dell’agenzia per un’intervista a tu per tu, dove si è raccontato in modo sincero e profondo, come è nel suo stile.