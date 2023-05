Maggio 4, 2023

Your browser does not support the video tag.

Augusto Felix, ceo di Decathlon Italia, spiega l’importanza del nostro Paese per l’azienda nata in Francia nel 1976 e diventata leader nel mercato dell’abbigliamento e delle attrezzature sportive. Quest’anno Decathlon festeggia i 30 anni dall’apertura del primo negozio in Italia.