Agosto 26, 2022

Femminicidio di Bologna, la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, attraverso il suo Gabinetto, ha chiesto agli uffici dell’ispettorato di “svolgere con urgenza i necessari accertamenti preliminari, formulando, all’esito, valutazioni e proposte” a fronte delle ricostruzioni di stampa sul caso della donna uccisa a martellate dal suo ex compagno. Lo si apprende da fonti del ministero.