Agosto 12, 2022

Quasi la metà del personale necessario. Così, secondo la Fondazione Studi Cosulenti del lavoro, gli imprenditori del comparto turistico e ristorativo dovranno affrontare il picco di turismo a Ferragosto. A fronte di una richiesta di quasi 50mila lavoratori stagionali infatti il 46% risulta introvabile, circa 22mila unità.