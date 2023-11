Ferraris: “Meccanismo continuativo per creare nuove offerte di lavoro”

Novembre 7, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Si è creato un meccanismo continuativo per creare le condizioni di nuove offerte lavorative. Tra i principali settori di inserimento c’è Rete Ferroviaria Italiana e Anas, stiamo valutando anche attività di ufficio, stiamo studiando insieme per capire quali sono, nel mondo Rete Ferroviaria Italiana e Anas, le aree dove possiamo inserire queste persone” ha detto Luigi Ferraris, Amministratore Delegato Gruppo FS a seguito della conferenza Mi riscatto per il futuro relativa al primo accordo attuativo del Protocollo d’intesa tra Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e Ferrovie dello Stato Italiane, tenutasi presso l’Auditorium di Villa Patrizi, sede centrale del Gruppo FS Italiane.