Settembre 29, 2023

Gli amanti della buona colazione potranno presto apprezzare i Kinder® Kinderini, i nuovi biscotti frollini al latte e cacao con piccoli decori cremosi al gusto unico di Kinder®.

Da venerdì 29 settembre a domenica 1° ottobre, in Piazza Gae Aulenti in Porta Nuova a Milano, è possibile assaggiare in anteprima i gustosi biscotti.