Ottobre 2, 2023

Ha preso il via a Torino la seconda edizione de ‘L’Italia delle Regioni’, festival nazionale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. “Questa tre giorni vuole parlare alle istituzioni ma anche alle persone – dichiara soddisfatto il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio – per questo abbiamo cercato in questa seconda edizione di metterci su una piazza, Piazza Castello, che è il luogo in cui è nata l’Italia”.