Ottobre 2, 2023

Your browser does not support the video tag.

Ha preso il via a Torino la seconda edizione de ‘L’Italia delle Regioni’, festival nazionale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Presenti nell’occasione i cinque under 30 vincitori del concorso “I Giovani costruiscono il futuro delle Regioni” che la Conferenza ha voluto fortemente per ascoltare la voce delle giovani generazioni sui temi di rilevanza regionale.