Dicembre 8, 2022

Your browser does not support the video tag.

Al via ufficialmente oggi 8 dicembre, Festa dell’Immacolata, il periodo natalizio. Il Ponte dell’Immacolata sarà, tra l’altro, un’occasione per respirare le atmosfere dei mercatini di Natale e per ammirare le sfavillanti luminarie già accese nelle strade delle città.