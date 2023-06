Giugno 16, 2023

Il nome di Berlusconi sarà sempre nel nostro simbolo”. Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani. “Lavoreremo in Europa per rafforzare il Ppe – ha sottolineato – per creare una maggioranza di popolari, conservatori e liberali dopo le elezioni del 2024”.