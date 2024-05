Fiaschi (Manageritalia): “Riformare mercato del lavoro per individuare competenze”

30 Maggio 2024

“Secondo Unioncamere, in Italia stiamo perdendo 44 miliardi di euro perché non si trovano le persone giuste per le persone giuste”. È il monito di Massimo Fiaschi, segretario generale Manageritalia, intervenuto al panel ‘Domanda e offerta di lavoro, come farle incontrare’ che si è svolto nell’ambito del nuovo appuntamento con Adnkronos Q&A, ‘Le competenze, un punto fermo’, al Palazzo dell’Informazione a Roma.