Aprile 14, 2023

E’ un giovane di 21 anni la presunta talpa che ha divulgato i file segreti del Pentagono sulla guerra in Ucraina e non solo. Il ragazzo, che ha diffuso notizie riservate su una piattaforma digitale, è stato arrestato consegnandosi ad agenti federali armati. Il presidente Biden si è detto preoccupato ma di non vedere rischi immediati. Per gli Usa si tratta però di una fuga di notizie imbarazzante.