FilmImpresa, nasce il premio per i video aziendali

Marzo 22, 2023

Si terrà il 12 e 13 aprile presso la Casa del Cinema di Villa Borghese, a Roma, il primo Premio Film Impresa dedicato a film, cortometraggi e mediometraggi prodotti dalle aziende. A promuoverlo è Unindustria attraverso il Gruppo Tecnico Cultura, Turismo e Grandi Eventi, con il supporto di Confindustria. Il suo obiettivo è valorizzare, esaltare e comunicare i valori dell’impresa e dei suoi lavoratori: “L’audiovisivo è diventato uno strumento duttile ed efficace per condividere spirito e valori di coloro che credono nel lavoro, come progetto collettivo, nell’azienda come luogo non convenzionale di relazione, crescita e collaborazione, dell’impresa come set in cui tecnologia, relazioni sociali virtuose, creatività e spirito comune possono costituire il piccolo teatro all’interno del quale raccontare le avventure dell’innovazione, della passione, della creatività individuale e collettiva. Il Premio Film Impresa ci farà respirare tutto questo», ha dichiarato il Presidente Giampaolo Letta. A presiedere la giuria sarà il noto regista Paolo Genovese, mentre saranno assegnati dei Premi speciali a Giuseppe Tornatore, Paola Cortellesi e Riccardo Milani.