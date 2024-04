Financial Forum 2024, Borla (Novartis): “Utilizzare I’AI per interpretare il mercato”

11 Aprile 2024

“Una delle sfide principali del Cfo è l’introduzione dell’intelligenza artificiale per la definizione del budget. La più grande sfida è utilizzare al meglio questa tecnologia per le corrette interpretazioni del mercato”. Lo ha riferito ai microfoni dell’Adnkronos, Federica Borla, Head of Financial Reporting Accounting and Esg Reporting di Novartis, in occasione del Financial Forum 2024, l’appuntamento italiano dell’innovazione nella finanza d’impresa, per discutere sul ruolo chiave del Chief Financial Officer (Cfo) nell’implementazione delle nuove strategie di business, per favorire la trasformazione digitale e organizzativa delle imprese.