Financial Forum 2024, dialogo tra le personalità della finanza per sviluppare nuove strategie di business a favore delle imprese

12 Aprile 2024

Si è svolta nello spazio Phyd Hub, nel cuore di Milano, l’edizione 2024 del Financial Forum, l’appuntamento italiano dell’innovazione nella finanza d’impresa firmato Comunicazione italiana, che si è proposto come occasione di confronto tra chief financial officer, finance director, responsabili tesoreria e altre figure chiave dell’universo corporate finance per discutere sul ruolo chiave del chief financial officer nell’implementazione delle nuove strategie di business, per favorire la trasformazione digitale e organizzativa delle imprese.