Financial Forum 2024, Gualandri (Soldo): “Assicurarsi che le risorse supportino il business”

11 Aprile 2024

“Il Cfo e tutta l’area finance oggi sono chiamati a supportare il business: questa è la principale sfida. Una parte chiave dell’area finanza è assicurarsi che i soldi dell’azienda fluiscano e siano presenti dove servono, nel momento in cui servono. E in questo secondo ruolo è dove noi entriamo”. A dirlo ai microfoni dell’Adnkronos, Carlo Gualandri, amministratore delegato di Soldo, in occasione del Financial Forum 2024, l’appuntamento italiano dell’innovazione nella finanza d’impresa, dedicato alla discussione sul ruolo chiave del Chief Financial Officer (Cfo) nell’implementazione delle nuove strategie di business, per favorire la trasformazione digitale e organizzativa delle imprese.