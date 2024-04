Financial Forum 2024, Strampelli (Illycaffè): “La sfida è bilanciamento tra crescita, profitto e cash”

11 Aprile 2024

Your browser does not support the video tag.

“La sfida più importante è il bilanciamento tra crescita nel lungo periodo, profitto e cash. Questo è dovuto dalla complessità del business: abbiamo molti canali e prodotti e ciò prevede un processo di decision making importante”. Così Guido Strampelli, chief financial officer di Illycaffè, in occasione del Financial Forum 2024, l’appuntamento italiano dell’innovazione nella finanza d’impresa, dedicato alla discussione sul ruolo chiave del Chief Financial Officer (Cfo) nell’implementazione delle nuove strategie di business, per favorire la trasformazione digitale e organizzativa delle imprese.