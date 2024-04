Financial Forum 2024, Vona (Fitprime): “Flessibilità e coraggio per la sfida alla volatilità”

11 Aprile 2024

“Abbiamo deciso di puntare su flessibilità e coraggio per affrontare la sfida della volatilità e dell’inflazione”. Queste le parole di Riccardo Vona, Chief Financial Officer di Fitprime, a margine del Financial Forum 2024, l’appuntamento italiano dell’innovazione nella finanza d’impresa, per discutere sul ruolo chiave del Chief Financial Officer (Cfo) nell’implementazione delle nuove strategie di business, per favorire la trasformazione digitale e organizzativa delle imprese.