Financial Forum 2025, Salpietro (Soldo): “Sosteniamo cfo e team operativi”

3 Aprile 2025

“È fondamentale per le aziende dotarsi di strumenti che diano un output di dati affidabili e in tempo reale. In questo senso, Soldo sostiene i cfo ad avere il polso della situazione e i team operativi a capire in che direzione sta andando il budget”. Sono le parole di Gianluca Salpietro, head of sales Italia di Soldo, alla quinta edizione del Financial Forum, l’evento di riferimento per l’innovazione finanziaria e il ruolo strategico dei Cfo nella guida e digitalizzazione delle imprese, promosso a Milano da Comunicazione Italiana.