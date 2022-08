Agosto 25, 2022

Your browser does not support the video tag.

Un articolo in apertura dell’edizione online del Financial Times, con un titolo inequivocabile: ‘Dagli hedge fund la più grande scommessa contro il debito italiano dal 2008’. Nell’analisi del quotidiano britannico prende forma lo spettro che si aggira sul sistema finanziario italiano, vista l’instabilità politica e l’attesa per l’esito delle elezioni 2022.