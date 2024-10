Finanza, Ghinfanti (Alleanza Assicurazioni): “Educazione finanziaria entra nelle scuole contro gap giovani”

30 Ottobre 2024

“L’Index conferma anche quest’anno la fragilità in termini di educazione finanziaria di alcuni target, in particolare sui giovani. Quest’anno c’è un’importante novità: l’inserimento nelle scuole, per legge, dell’educazione finanziaria”. Lo afferma Claudia Ghinfanti, responsabile marketing e comunicazione Alleanza Assicurazioni – Generali, a margine della presentazione della terza edizione di Edufin Index, l’osservatorio sulla consapevolezza e sui comportamenti finanziari e assicurativi degli italiani, realizzato da Alleanza Assicurazioni, compagnia di Generali Italia, insieme a Fondazione Mario Gasbarri e con la collaborazione scientifica di SDA Bocconi. L’evento di presentazione ha avuto il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.