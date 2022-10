Ottobre 27, 2022

Your browser does not support the video tag.

In occasione del Mese dell’Educazione Finanziaria 2022, Alleanza Assicurazioni ha presentato a Roma “Edufin Index”, la 1a edizione dell’Osservatorio sulla consapevolezza e comportamenti finanziari e assicurativi degli italiani.

Il progetto è stato realizzato da Alleanza Assicurazioni e Fondazione Mario Gasbarri, con il contributo scientifico di SDA Bocconi.

Ha preso parte all’evento di presentazione ancheDavide Passero, CEO Alleanza Assicurazioni.