Finanza, Passero (Generali Italia): “Donne segmento fragile della popolazione”

30 Ottobre 2024

“Le donne sono un segmento fragile della popolazione dal punto di vista dell’educazione finanziaria. Lo misuriamo nel nostro Index e questo aspetto ha un forte impatto e un forte impatto in termini di orientamento scolastico: in Italia le donne hanno risultati scolastici migliori rispetto ai compagni maschi, ma nonostante questo hanno un minore orientamento, per esempio alle discipline STEM”. A dirlo Davide Passero, ceo Alleanza Assicurazioni e country chief marketing & product officer Generali Italia, in occasione della presentazione della terza edizione di Edufin Index, l’osservatorio sulla consapevolezza e sui comportamenti finanziari e assicurativi degli italiani, realizzato da Alleanza Assicurazioni, compagnia di Generali Italia, insieme a Fondazione Mario Gasbarri e con la collaborazione scientifica di SDA Bocconi. L’evento di presentazione ha avuto il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.