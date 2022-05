Maggio 18, 2022

Finlandia e Svezia in Nato, il ministro finlandese Niinisto si è detto fiducioso di trovare un accordo con la Turchia per l’adesione dei due Paesi all’Alleanza. Nei giorni scorsi, Ankara aveva detto che l’ok sarebbe arrivato in cambio di quelli che la Turchia considera terroristi, i militanti del PKK rifugiati nei due Paesi.