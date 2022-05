Finlandia nella Nato, Draghi incontra Marin

Maggio 18, 2022

Finlandia nella Nato, la premier Sanna Marin ha incontrato oggi il presidente del Consiglio Mario Draghi a Palazzo Chigi. “Questo è un momento storico per l’Europa e per la Finlandia. E l’Italia appoggia con convinzione la sua decisione”, ha detto Draghi in un punto stampa congiunto. “La richiesta di adesione di Finlandia e Svezia alla Nato è una chiara risposta all’invasione russa dell’Ucraina e alla minaccia che rappresenta per la pace in Europa, per la nostra sicurezza collettiva”, ha aggiunto il presidente del Consiglio.