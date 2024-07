Finzi (Astra Ricerche): “Interscambio tra generazioni fondamentale per generare valore”

9 Luglio 2024

“L’interscambio è fondamentale per generare valore. È un argomento di benessere per il singolo e per la collettività aziendale”. Lo ha detto ai microfoni di Adnkronos Cosimo Finzi, direttore di Astra Ricerche, intervistato in occasione della presentazione della ricerca condotta dall’Istituto per Heineken Italia, “Rapporto tra generazioni nel mondo del lavoro”.