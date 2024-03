Fiore (responsabile comunicazione Ue in Italia): “Comunicare per aprire nuove porte ai nostri giovani”

26 Marzo 2024

“Giovani e Futuro: Le Storie dei Giovani che ce l’hanno fatta e le Opportunità offerte dall’Europa” il titolo dell’evento che che si è svolto questa mattina all’Università Federico II di Napoli, organizzato dall’Ufficio del Parlamento europeo e la Rappresentanza della Commissione europea in Italia in collaborazione con il Consiglio Nazionale Giovani e Agenzia Italiana per la Gioventù. “Spesso le opportunità offerte dall’Europa ai giovani non sono conosciute da tutti e questo evento vuole essere un momento di informazione e di spettacolo, per aprire nuove porte ai nostri giovani per la loro realizzazione personale” ha dichiarato la responsabile comunicazione Parlamento Ue in Italia, Valeria Fiore che sollecita i giovani a cogliere il voto europeo come una grande opportunità per il loro futuro.