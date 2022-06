Firenze, Gdf blocca crediti Iva per 58 milioni di euro

Giugno 17, 2022

Maxi operazione dei militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Firenze e dei funzionari del Settore Contrasto Illeciti dell’Agenzia delle Entrate con il blocco di crediti Iva per 58 milioni di euro. Chiuse 85 partite Iva.