Firenze, scoperta banca clandestina per clienti cinesi: due arresti

Marzo 15, 2023

Sgominata dalla Guardia di Finanza di Firenze un’associazione a delinquere dedita alla commissione di una serie di reati di esercizio abusivo dell’attività finanziaria e bancaria: in carcere sono finiti due cittadini cinesi che avevano organizzato una banca clandestina con sede a Firenze e filiale a Prato riservata a una clientela solo cinese per trasferire denaro in Cina. Tredici gli indagati in totale, tutti connazionali dei due cinesi arrestati: sono accusati, a vario titolo, di appartenenza all’associazione a delinquere, esercizio abusivo dell’attività finanziaria e bancaria e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Sequestrato un milione di euro in contanti oggetto di ritiro da parte della banca clandestina.