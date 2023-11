Fischetto (Microsoft): “L’Intelligenza Artificiale di tipo generativo può aiutare il geometra”

Novembre 15, 2023

Your browser does not support the video tag.

Fischetto: “L’Intelligenza Artificiale di tipo generativo può aiutare il geometra nell’ambito della progettazione, dell’analisi dei rischi, della redazione di documenti piuttosto che nell’interazione con le Pubbliche Amministrazioni. Dotando queste ultime di un’IA di tipo generativo che possa sveltire le pratiche, ne beneficerebbe anche chi interroga la Pubblica Amministrazione” ha spiegato Marco Fischetto, Responsabile per la Pubblica Amministrazione centrale di Microsoft, intervenuto al convegno nazionale “Valore Geometra” presso l’Auditorium Antonianum di Roma.