Fisco, Bonomi: “No incentivi imprese che assumono ma taglio cuneo”

Marzo 22, 2023

No incentivi per le imprese che assumono, ma un taglio strutturale del cuneo fiscale per abbassare le tasse sul lavoro. Così il presidente di Confindustria Carlo Bonomi. Il fisco premiale, con la misure in delega fiscale di abbassare le tasse alle imprese che investono e assumono, dovrebbe essere solo “dedicato a chi investe e patrimonializza”, afferma, osservando che “incentivare chi assume penso non sia corretto, perché fa parte del mio lavoro” di imprenditore, “preferirei abbassare le tasse sul lavoro, mettiamo più soldi nelle tasche degli italiani. Abbassiamo il cuneo fiscale”.

Intervento quello sul taglio del cuneo che “quando c’è la legge bilancio tutti d’accordo, poi se ne dimenticano, perché per tagliare cuneo ci vogliono 15 miliardi invece si preferisce polverizzare questi interventi in misure per il proprio elettorato”, afferma Bonomi, sottolineando invece la necessità di “uno strumento di incentivo occupazionale che deve essere strutturale e universale e per il lavoro usi contributi, non l’Ires che è fisco impresa”.

In Italia mancano “400mila profili per il lavoro nelle imprese”, ha detto ancora Bonomi, sottolineando che “bisogna pensare ad un sistema formativo che vada incontro alle esigenze dell’industria”.

“Negli ultimi anni – osserva – abbiamo cambiato 18 ministri e ognuno ha fatto la sua riforma ma ci vogliono 5 anni per completare un percorso formativo”, afferma Bonomi osservando che c’è anche un problema demografico: “Il Paese sta invecchiando. E questo significa mettere in campo politiche sociali e poi affrontare anche il tema dell’immigrazione”. Bisogna infatti “entrare nelle dinamiche dell’immigrazione”, ma “purtroppo siamo un Paese” dove “non si entra nel merito e ogni volta che qualcuno parla di immigrazione si viene tacciati di essere xenofobi o xenofili”.