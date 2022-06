Fisco, boom entrate da accertamenti e controlli

Giugno 7, 2022

Your browser does not support the video tag.

Le entrate tributarie erariali derivanti da attività di accertamento e controllo si attestano a 4,1 miliardi di euro, in aumento del 76,7% (+1,8 mld). I dati sono contenuti nel bollettino delle entrate tributarie diffuso dal Mef. In particolare 2,5 miliardi sono affluiti dalle imposte dirette, in aumento del 127,6% (+1,4 mld); mentre dalle imposte indirette sono arrivati 1,7 miliardi, in aumento del 33% (+415). Il confronto con lo stesso periodo dello scorso anno ”non risulta omogeneo in quanto nel 2021 le attività di riscossione erano state sospese fino al 31 agosto 2021”, ricorda il ministero.