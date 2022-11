Novembre 30, 2022

In occasione della seconda giornata dell’Assemblea di Alis, l’associazione logistica dell’intermodalità sostenibile, Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, sottolinea l’importanza del confronto sui temi del Pnrr, della sostenibilità e dell’innovazione con i rappresentanti di un settore importante per l’Italia come quello logistico.